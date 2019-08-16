Участник Революции Достоинства и войны на Донбассе Владимир Винярский погиб в ДТП

О гибели ветерана сообщила пресс-служба Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"16 августа 2019 года в результате ДТП трагически погиб участник боевых действий на Востоке Украины Винярский Владимир Иванович", - говорится в сообщении.

Владимир родился 20 августа 1990 года в селе Миженец Старосамборского района Львовской области. Учился в университете "Львовская политехника" на факультете "Геодезия". Принимал активное участие в Революции Достоинства.

14 марта 2014 года поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции. В 2014 году в Старобельске на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение.

Винярский вследствие войны имел инвалидность І группы. У Владимира остались родители и сестра.

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