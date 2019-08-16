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16.08.19 18:12

ЦИК уже зарегистрировала 145 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 145 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

16 июля зарегистрированы 35 народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Из них:  20 – от политической партии "Слуга народа" – Александр Корниенко, включен в избирательный список под № 7, Александр Кубраков – № 30, Владлен Неклюдов – № 36, Павел Халимон – № 55, Елена Мошенец – № 56, Ольга Коваль – № 58, Алина Загоруйко – № 59, Людмила Марченко – № 63, Анатолий Костюх – № 75, Виталий Безгин – № 77, Элла Репина – № 80, Арсений Пушкаренко – № 81, Евгений Петруняк – № 90, Максим Павлюк – № 102, Богдан Торохтий – № 105, Оксана Дмитриева – № 106, Ростислав Тистык – № 111, Иван Шинкаренко – № 121, Тарас Тарасенко – № 124, Николай Сольский – № 125;

11 – от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Василий Нимченко – № 6, Нестор Шуфрич – № 7, Сергей Дунаев – № 9, Дмитрий Исаенко – № 15, Григорий Суркис – № 17, Игорь Киселев – № 18, Виктор Черный– № 27, Александр Пузанов– № 32, Сугубо Мамоян – № 33, Александр Качный – № 36, Антонина Славицька – № 37;

4 – от Политической партии "Европейская солидарность" – Ирина Геращенко – № 3, Артур Герасимов – № 11, Степан Кубив – № 12, Ирина Луценко – № 15.

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Сегодня ЦИК также зарегистрировала 28 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.

В частности, Максима Пашковского – в округе № 11, Ирину Констанкевич – в округе № 23, Евгения Яковенко – в округе № 52, Владимира Мороза – в округе № 59, Романа Соху – в округе № 75, Юлию Яцык – в округе № 79, Олега Дунда – в округе № 91, Александра Горобца О.С. – в округе № 95, Сергея Шахова – в округе № 114, Николая Княжицкого – в округе № 116, Тараса Батенко – в округе № 123, Юрия Камельчука – в округе № 124, Игоря Копитина – в округе № 129, Артема Дмитрука – в округе № 133, Алексея Леонова – в округе № 135.

Также ЦИК зарегистрировала Сергея Колебошина – в округе № 140, Александра Ткаченко – в округе № 141, Татьяну Рябуху – в округе № 157, Игоря Молотка – в округе № 160, Андрея Богданца – в округе № 163, Марию Мезенцеву – в округе № 168, Алексея Кучера – в округе № 179, Павла Павлиша – в округе № 182, Алексея Ковалева – в округе № 186, Сергея Нагорняка – в округе № 199, Максима Перебейноса – в округе № 212, Анну Бондарь – в ОВО № 220 и Романа Грищука – в округе № 222.

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