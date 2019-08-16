Нацполиция не стала обжаловать восстановление на должностях 400 правоохранителей, которые не прошли переаттестацию

Об этом говорится в официальных ответах правового департамента Национальной полиции на запрос "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Общее количество сотрудников полиции, которые обжаловали решение аттестационных комиссий об увольнении со службы из-за служебного несоответствия, составляет 3297 человек. 100 жалоб еще находятся на рассмотрении, а 3197 были удовлетворены.

Нацполиция обжаловала их в Апелляционном суде, но удовлетворены были только 74. Впрочем, в кассационные инстанции полиция направила только 2723 жалобы.

То есть, таких жалоб на 400 меньше, чем количество полицейских, которые возобновились в должностях. Причины этого в правовом департаменте Нацполиции не уведомили, отметив, что "там были разные основания".

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Напомним, среди прочих аттестацию не прошли полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

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Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.