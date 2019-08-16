Украинцы вошли в топ-5 проживающих в Германии иностранцев, имеющих высшее образование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В рейтинге Института немецкой экономики (IW), опубликованном в четверг, 15 августа, исследователи учли как тех, кто получил образование у себя на родине и затем переехал в Германию, так и тех, кто закончил вуз уже непосредственно в Германии.

Первое же место по количеству выпускников университетов и других высших учебных заведений, которые сейчас живут в Германии, на 2017 год заняла Польша - количество высококвалифицированных специалистов с высшим образованием из этой страны на рынке Германии составила 235 тыс. человек. На втором месте Россия - (225 000), на третьем - Румыния (118 000). На четвертом месте оказался Казахстан (105 000).

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В первую десятку также вошли Китай (82 000), Сирия (78 000), Турция (69 000), Франция (60 000) и Италия (58000). После них - Индия (54 000) и США (53 000). Согласно исследованию, в общем 906 тыс. (39%) выпускников вузов, которые живут в Германии, родом из стран ЕС.

Всего в Германии за последние годы резко увеличилось количество уроженцев других стран с высшим образованием. В абсолютных показателях количество людей с высшим образованием из других государств, проживающих в ФРГ, с 2007 по 2017 год выросло вдвое - с 1,16 до 2,32 млн.

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