Кличко, как глава ассоциации городов, заявил о том, что офис президента блокирует выделение городам 10 млрд грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Кличко.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины, - говорится в письме Кличко Президенту Украины. - Эти средства - 10 млрд грн - предусмотрены в госбюджете на 2019, и общества ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах. И из-за таких задержек территориальные общины могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года ", - подчеркнул председатель АГУ.

Кличко подчеркнул, что средства, о которых идет речь, крайне необходимы территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройство медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

"Это - небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы", - отметил Виталий Кличко.

Такое же письмо председатель АГУ направил премьер-министру Украины.

В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис Президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года. Когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными - сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе Президента", - отметил председатель Ассоциации городов Украины.

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