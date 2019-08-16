МИД подтвердил захват в плен одного украинского моряка пиратами возле Камеруна

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию он озвучил агентству "Интерфакс-Украина"

По словам Кирилича, консульская служба вместе с заинтересованными субъектами работает над вопросом освобождения украинского моряка.

По данным иностранных средств массовой информации, у берегов Камеруна пираты захватили в плен моряков из Украины и Китая. Предполагается, что судна атаковали нигерийские пираты. Камерунские силы безопасности сейчас ведут поиски моряков.

Как пишет France24, пираты атаковали торговые судна, были похищены девять китайцев и восемь украинцев. В Международном морском бюро заявили, что 17 моряков были захвачены с двух судов.

Одно судно ходило под флагом Антигуа и Барбуды, другое – под флагом Либерии, с греческим владельцем.