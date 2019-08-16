Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михайлецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов

За проведение экстрадиции в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера непосредственно отвечал начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Орест Михайлецкий. Об этом пишет в статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Михайлецкий в СБУ считался человеком, близким к Василию Писному, но после смены власти его оставили на занимаемой должности. Сейчас Михайлецкого трясет внутренняя безопасность со всеми другими причастными – открыто уголовное дело, и он – главный претендент на реальный тюремный срок", – сообщил Бутусов.

По данным журналиста, показания дают 8 офицеров СБУ. Все они будут привлечены к различным видам ответственности.

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Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.

"Калюжняк – кадровый сотрудник "К", известный тем, что был руководителем аппарата СБУ времен Януковича, отвечал за весь документооборот, включая операции по подавлению Майдана. Калюжняк также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет, может отделаться строгим выговором", – написал Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.