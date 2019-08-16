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16.08.19 20:03

Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь до прохождения паспортного контроля, - Госпогранслужба

Пограничники сообщают, что информация о том, что основатель виртуальной сети сбыта наркотических веществ Telegrass Амос Дова Сильвер скрылся за линией паспортного контроля в аэропорту "Борисполь" в зоне магазинов Duty Free, не соответствует действительности.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - сказал Демченко.

То есть, пограничный контроль это лицо не проходило. Демченко не знает из правоохранителей сопровождал указанную лицо, к пограничникам он не дошел.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее гражданин США и Израиля Амос Дова Сильвер исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.

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