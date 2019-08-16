Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов

Об этом пишет в статье для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Задержание и выдача Израилю Сильвера была частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками – 12 марта этого года в США, Германии, Израиле и Украине были одновременно задержаны 42 руководителя крупнейшей сети продажи наркотиков "Телеграсс"", - написал журналист.

"Телеграсс" был создан под руководством Сильвера в 2017 году. Эта сеть стала крупнейшей в мире по продаже наркотиков. Она торговала прежде всего марихуаной, но в наличии были также ЛСД и гашиш.

"Его сеть работает на иврите. Анонимность высокая – данные быстро зачищаются, а расчеты идут в любых видах – в том числе в биткоинах. Сильвер разорил многие преступные группировки Израиля, Европы и США, цены рухнули в 1,5-2 раза", – написал Бутусов.

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Инициатором задержания Сильвера выступили правоохранительные органы Израиля.

"Его срочно отправили на экстрадицию накануне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – это дело было важно для израильских дипломатов, потому вопрос решили быстро, киевские суды быстро приняли все необходимые решения, и никто ничего не затягивал", - пишет Бутусов.

Сейчас Сильвер объявлен во всеукраинский розыск, все силы правоохранительных органов Украины брошены на поиски преступника, два высокопоставленных сотрудника СБУ уже отстранены от занимаемых должностей.

"СБУ опозорена – и теперь нужны жесткие меры для восстановления порядка. Если Амосу Дов Сильверу удастся уйти от правосудия и скрыться – смыть это позор уже не удастся, мы сорвем усилия сотен правоохранителей в трех важнейших странах мира. Надо давать результат", – подытожил журналист.

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Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.