Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн гривен

Такое решение принял суд в пятницу вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Адвокат Гримчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Гримчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.

Татьяна Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.

Прокуроры просили суд избрать Гримчаку и его помощнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.