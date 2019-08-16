Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Ошибку допустил прокурор, а следом за ним - и судья. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Гримчака Татьяна Матяш, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд установил, что Юрий Грымчак обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 190, то есть, завладении чужим имуществом неустановленного следствием лица путем обмана неустановленного следствием лица. Это трэш. Правда, это не мой подзащитный. Поскольку судья принимает решение в отношении Юрия Михайловича, родившегося в Днепропетровске. Это уровень генпрокуратуры", - написала Матяш.

Позднее она опубликовала фотографии решения суда. Речь в них идет о Гримчаке Юрии Михайловиче, 30.10.1965 года рождения. Кроме того, вместо Татьяны Матяш в качестве защитника Гримчака в решении суда указан Дмитрий Мельник.







"Вот что бывает, когда прокуроры приносят на флэшке решение для судьи, а она его просто не глядя подмахивает. Я стала Мельником", - написала Матяш.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 16 августа Деснянский районный суд Чернигова принял решение отправить Юрия Гримчака под арест с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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