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16.08.19 23:07

На округе №210 на Черниговщине победил самовыдвиженец Приходько, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины на последнем мажоритарном округе - ОИК № 210.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня на заседании ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательного законодательства окружной избирательной комиссией по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Также во время заседания на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей в ОИО № 210, в том числе уточненных, а также протоколов окружной избирательной комиссии ОИО № 210 комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила соответствующий протокол. Таким образом, ЦИК признала избранным народным депутатом в округе №210 самовыдвиженца Бориса Приходько.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК прекратил полномочия ОИК №210, поскольку не предоставили уточненный протокол

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