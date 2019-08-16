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16.08.19 23:38

Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев подал в отставку.

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 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бушуев рассказал, что 20 лет прослужил в милиции и четыре года в Нацполиции.

Он отметил, что работа в правоохранительных органах заняла в его жизни большую часть, однако этот этап закончился.

Бушуев сообщил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции. "Спасибо всем, с кем имел честь служить. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе. Желаю команде Национальной полиции Украины оправдать ожидания общества", - написал Бушуев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 20 тысяч должностей в Нацполиции остаются вакантными, - Бушуев

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