СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Портнов.





В сообщении отмеается: "Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы мое участие в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершения. Уголовное дело закрыто".

В качестве подтверждения своих слов Портнов привел ссылки на письма из прокуратуры АР Крым и СБУ.

В письме прокуратуры АРК адвокату Портнова сообщается, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Кроме того, у прокуратуры нет производств, в которых Портнов имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

В свою очередь письмо СБУ адвокату Портнова свидетельствует о том, что о подозрении Портнову не сообщали и в розыск его не объявляли.

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