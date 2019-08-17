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17.08.19 01:16

Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун

Министерство здравоохранения Украины никогда не выдавало лицензии для "золотых пирамидок".

Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун

"Эти пирамидки были внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для применения на территории Украины приказом Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения от 31.03.2006 № 132 (срок действия свидетельства о государственной регистрации до 31.03.2011) за подписью первого заместителя председателя Государственной службы Инны Демченко", - написала Супрун.

По ее словам, Гослекслужба привлекала экспертные учреждения для проведения необходимых экспертиз и испытаний медицинских изделий и выдавала заявителю соответствующие направления. Выбор экспертных учреждений осуществлял заявитель с учетом профиля экспертного учреждения и в соответствии с перечнем, который формировался и утверждался Гослекслужбой, рассказала Супрун.

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