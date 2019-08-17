Полицейские изъяли автомат в угнанном автомобиле на блокпосту под Мариуполем

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В сообщении отмечается: "Автомобиль "Lexus" с жителем Ивано-Франковской области остановили на блокпосту пгт Мангуш сотрудники батальона полиции особого назначения "Харьков" из состава Объединенных сил.

При проверке транспорта бойцы сразу заметили оружие - автомат Калашникова и газовый пистолет, которые были спрятаны в багажнике автомобиля.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Мангушский отделение полиции.

Полицейские установили, что водителем является 32-летний житель, который объяснил, что купил опасные предметы у малознакомого мужчины.

Также установлено, что автомобиль числится в розыске в Черкасской области, как похищенный. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу. Проводится проверка.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет".

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