Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Веломагистраль построят между Почтовой площадью и мостом Патона вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути.

"Кроме самой велодорожки, которую выполнят из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация, LED-освещение. Предлагается, что светодиодные указатели направления движения будут выполнены по технологии LED-камней. Это будет один из наймасштабнишних проектов создания велоинфраструктуры в столице", - рассказал генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

Вдоль веломаршрута установят площадки для отдыха с тенью, обустроят пешеходную прогулочную зону, которая будет отделена от велочасти. Тротуар будет выполнено с ФЭМ-мощения. Если транспорт повредится - велосипедист сможет его самостоятельно починить, поскольку на велодорожке устроят укомплектованную "уличную мастерскую" (станцию ​​ремонта).

Работы по проектированию выполнять ООО "Институт проектирования инфраструктуры транспорта" (г.. Харьков). Компания стала победителем тендера в системе ProZorro. Рабочий проект в полном объеме должен быть выполнен проектантом в апреле 2020 года.

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