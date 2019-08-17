Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 августа, передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Леединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из стрелкового оружия", - говорится в сводке.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Крымского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в пресс-центре ООС.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
"С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета", - констатировали в штабе ООС.