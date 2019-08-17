В России освободили украинского политзаключенного Присича, осужденного по делу "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму

Освобождение Присича из российской колонии Кабардино-Балкарии состоялось 15 августа, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников политзаключенного, передае Цензор.НЕТ.

"Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует лечения и реабилитации. Владимир Присич и его родные благодарят украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно Консульской службе МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малишевскому за помощь в возвращении политзаключенного домой после истечения срока незаконного наказания. Также Владимир благодарит всем неравнодушным людям, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше", - говорится в сообщении.

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Напомним, гражданина Украины, харьковчанина Владимира Присича в августе 2016 года российские СМИ назвали якобы шпионом украинской разведки в оккупированном Крыму и показали его якобы "признательные показания" в эфире "Россия 24". При этом 18 мая 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Присич был задержан сотрудниками ФСБ РФ 13 августа 2016 года в 11.30 в оккупированном Севастополе, куда он приехал на грузовом автомобиле через Керченскую паромную переправу. Во время задержания автомобиль украинца тщательно досмотрела ФСБ, наркотиков при нем не было, личные вещи изъяли. После задержания сотрудники ФСБ увезли украинца в оккупированный Симферополь. При этом у Присича они изъяли ключи от автомобиля. Машина, которая осталась в оккупированном Севастополе на стоянке Муссон, не опечатывалась, не охранялась и находилась без присмотра 9 часов. И за этот промежуток времени, по мнению адвокатов, в автомобиле появились наркотики, к которым Присич не имеет никакого отношения.

Украинец на суде заявил, что "признательные показания" о шпионаже в пользу Украины на видеокамеру его заставили дать под пытками электрическим током.

В так называемом "деле украинских диверсантов" правозащитники выявили огромное количество процессуальных нарушений. Оно включает в себя несколько уголовных дел, при этом статьи, по которым обвиняют задержанных украинцев, в каждом деле разные. Всего, по данным правозащитников, в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.