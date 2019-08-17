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17.08.19 10:50

Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что возгорание в отеле "Токио Стар" в Одессе произошло на втором этаже. Всего в здании 270 комнат. В ликвидации пожара и преодолении его последствий были задействованы более 150 спасателей.

одесса,пожар

Об этом говорилось во время брифинга руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Кроме того, в июле этого года должна была состояться проверка вышеупомянутого отеля. Однако она не состоялась из-за того, что его владелец отказался допустить проверяющих к середине здания отеля, отметили в ГСЧС.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство.

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