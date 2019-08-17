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17.08.19 11:40

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства

Правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали.

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - рассказал Бех.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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