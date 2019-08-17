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17.08.19 11:49

Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе: "Владельцы должны нести полную ответственность"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев из-за пожара, произошедшего сегодня, 17 августа, в одном из отелей Одессы. В результате пожара погибли 8 человек.

кабмин,гройсман

Комментируя поручение, премьер - министр отметил: "Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей за слаженные действия и быстрое тушение пожара.

"Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и спасли из ловушки людей", - отметил премьер-министр.

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По его мнению виновные в гибели людей должны понести суровое наказание.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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