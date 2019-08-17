"Мы будем нести полную ответственность", - хозяин сгоревшего в Одессе отеля Черный

Вадим Черный заявил, что готов нести ответственность за пожар в отеле. Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена ​​любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал Черный.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

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Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.