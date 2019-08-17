В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times

Врачей не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве ракеты на полигоне были облучены радиацией. Об этом пишет газета The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Трое пострадавших были доставлены в больницу 8 августа обнаженными и завернутыми в прозрачные пластиковые мешки, отмечает газета. Они были в тяжелом состоянии, но медики не знали об обстоятельствах получения ими травм — им было известно только, что на военном объекте 8 августа произошел взрыв. Их пытались эвакуировать в Москву, но двое умерли по дороге в аэропорт, утверждают источники издания.​

Врачи подозревали, что доставленные пациенты могли быть подвергнуты облучению, но их опасения никто не подтвердил. По данным агентства "Северные новости", позднее доктора, контактирующие с пациентами, получили свинцовые фартуки, но это нельзя считать надежной защитой.

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"Персонал был шокирован", — сказал один из врачей корреспонденту Moscow Times. Он отметил, что больница, куда привезли пострадавших, является государственной, а не военным госпиталем. Собеседница "Северных новостей" утверждает, что из-за радиоактивной пыли на несколько дней было закрыто приемное отделение больницы и операционный блок. Источники издания "Медуза" утверждало, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.

Напомним, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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