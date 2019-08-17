Охранники одесской гостиницы, в которой при пожаре погибли 8 человек и 10 получили ранения, слишком поздно позвонили на "101", - полиция

Об этом на брифинге в Одессе 17 августа сообщил начальник Главного управления полиции Одесской области Олег Бех, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, здание отеля с 2009 года было оснащено противопожарным оборудованием, датчиками задымления, также в нем было водоснабжение.

"Двое работников службы охраны имели возможность принять первоочередные меры для ликвидации небольшой площади пожара, а также обеспечить безопасность граждан. К 10 часам начались следственные действия с сотрудниками ГСЧС, которые находились на месте. Как они сообщили, пожар начался гораздо раньше, чем было сообщено на линию ГСЧС, и, когда они приехали и увидели, что не только второй этаж горит, но и крыша, оказать помощь всем лицам было практически невозможно. Следователи уже проверили компанию, которая осуществляет эти охранные услуги, мы хотели сегодня убедиться, была ли подключена указанная сигнализация на соответствующий пульт охраны", - сообщил он.

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При этом, как уточнил начальник ГСЧС Одесской области Виктор Федорчак, сообщение о пожаре спасатели получили ночью в 1:34.

По словам Беха, охранная компания отказалась предоставить документы, поэтому следователи проводят другие мероприятия, чтобы установить, каковы были договорные отношения между отелем и охранным предприятием.

Как добавил глава областной полиции, следователи допросили владельца здания и владельца компании, которая устанавливала противопожарное оборудование.

"Кроме того, изъят сервер, на котором есть видеоархив, нам также предоставит дополнительную возможность изучить время, когда началось задымление, когда начался пожар, там провести другие следственные действия с соответствующими специалистами", - отметил Бех.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.