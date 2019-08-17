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17.08.19 13:39

Защиту украинцев в оккупированом Крыму надо усилить новыми законами, - представитель Президента Кориневич

Уже есть сформированный пакет законодательных инициатив, которые необходимы для решения проблем граждан Украины - жителей оккупированного Крыма.

антон,кориневич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Мы работаем над этим, у нас есть очень хороший пакет инициатив от общественных неправительственных организаций ... Мы считаем, что он содержит много важных вещей, в том числе по упрощению получения документов и вопросы крымчан-нерезидентов", - сказал Кориневич.

Он отметил, что активное лоббирование этих законодательных инициатив начнут с началом работы нового парламента.

Кроме этого, постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает, что необходимо наладить коммуникацию для внесения законодательных инициатив, которые важны для Крыма и крымчан.

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