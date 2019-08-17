Оккупанты обстреливали защитников Павлополя в течение 40 минут, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье представитель Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксирована одна вооруженная провокация со стороны российско-оккупационных войск. Под вражеским огнем утром находились защитники Павлополь, где в 05.40 противник открыл огонь из автоматических гранатометов ... Боевых потерь в рядах украинских военных с начала этого периода нет", - отметил Мотузяник.

Поскольку обстрел был длительным и нес прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь.

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По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями из состава Объединенных сил, заверил представитель Минобороны.