Из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в КП "Одессгорелетротранс", из-за пожара трамвайное депо №1 было полностью обесточено.

"Поэтому вагоны, которые обслуживают около 10 трамвайных маршрутов, не смогли выехать на линии вовремя. Это, в частности, трамваи маршрутов №№ 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28", - сообщили в КП.

Сейчас работа подвижного состава постепенно восстанавливается.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция. ФОТОрепортаж

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.