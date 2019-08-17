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17.08.19 14:31

На крупной свиноферме на Львовщине обнаружили африканскую чуму свиней

На крупной свиноферме возле села Кавское Стрыйского района Львовской области обнаружили африканскую чуму свиней.

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Как передает Цензор.НЕТ, об вспышке АЧС сообщила пресс-служба Львовской обладминистрации.

16 августа 2019 года на территории свинофермы возле села Кавское Стрыйского района умерли несколько животных. Лабораторные исследования подтвердили наличие у погибших животных возбудителя африканской чумы свиней.

В ночь на 17 августа в ОГА состоялось заседание противоэпизоотической комиссии, на котором решили объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и ввести в действие план противоэпизоотических мероприятий на территории вспышки.

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Львовское издание Zaxid.net указывает, что возле Кавского расположен свинокомплекс ООО "Галичина-Запад", который входит в десятку крупнейших в Украине. Здесь выращивают более 190 тысяч свиней.

АЧС, или болезнь Монтгомери, - это вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает. Ликвидация очага инфекции происходит путем уничтожения всего поголовья.

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