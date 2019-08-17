К расследованию пожара в Одессе подключилось ГБР

Расследование ведет территориальное управление ГБР, расположенное в Николаеве. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Досудебное расследование осуществляется "в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ДСНС Украины в Одесской области, которое привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", - сообщили в ГБР.

По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, подчеркнули в ведомстве.

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"Сейчас следователями ГБР проводятся следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей работниками ДСНС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности: допросы свидетелей; изъятие необходимых документов", - добавили в ГБР.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Наказание по этой статье предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

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Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

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