"Никаких залогов. Ну где я буду брать деньги?", - жена Гримчака

Об этом она сказала журналистам в зале суда после заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Буквы".

На вопрос, звонил ли кто-то вчера и предлагал ли внести залог, жена Гримчака ответила, что она не будет собирать деньги для залога, поскольку ее мужа подозревают в экономическом преступлении.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно, бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - сказала Юлия Гримчак.

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Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

"У нас план "А" - выжить. План "Б"- чтобы отец вернулся домой", - добавила жена замминистра.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.