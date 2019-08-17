Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.08.19 17:39

Военный вертолет рухнул во время взлета на учениях во Львовской области

На военном аэродроме в Бродах на Львовщине во время взлета рухнул вертолет МИ-2. На борту находились 2 человека, они живы и не пострадали.

ми-2

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Крушение произошло в пятницу, 16 августа.

"В 15.33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Регионального координационного центра. – Ред.) поступило сообщение, что на аэродроме Броды во время взлета с высоты около трех-четырех метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа", – отметили в ГСЧС.

По данным спасателей, пожара не было, поэтому пожарные подразделения не привлекались.В ГСЧС подчеркнули, что травмированные в результате падения вертолета отсутствуют.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

Вертолет разбился во время учений, проходивших на территории воинской части А2595. Об этом изданию Zaxid.net сообщила пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Зоряна Тивин.

Сейчас на месте происшествия работают следователи ГБР и военные прокуроры. Они выясняют причину и все обстоятельства случившегося.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100