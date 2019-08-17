Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, Офис президента в Фейсбуке опубликовал разъяснение относительно участия в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины.

В тексте отмечается: "Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что Офис Президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности.

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Соответствующее распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам. Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева.

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Напомним, что в этом году будет начало новой традиции празднования Дня Независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и создают ее будущее".

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