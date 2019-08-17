Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом свидетельствуют данные постановления Кабинета министров Украины.
Депутаты внесли изменения в постановление Кабмина "О повышении оплаты труда педагогических работников". Документ подписали в июле.
Зарплаты учителям дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений повысят с 1 сентября.
По данным документа, реализация правительственного постановления осуществляется в пределах утвержденного фонда зарплаты на соответствующий год без компенсации расходов из госбюджета местным бюджетам.