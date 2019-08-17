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17.08.19 20:10

Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году

Украинское правительство на 10% повысит зарплату учителям, оплата труда которых осуществляется не за счет образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам и которым не повысили должностные оклады в 2018 году.

Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом свидетельствуют данные постановления Кабинета министров Украины.

Депутаты внесли изменения в постановление Кабмина "О повышении оплаты труда педагогических работников". Документ подписали в июле.

Зарплаты учителям дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений повысят с 1 сентября.

По данным документа, реализация правительственного постановления осуществляется в пределах утвержденного фонда зарплаты на соответствующий год без компенсации расходов из госбюджета местным бюджетам.

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