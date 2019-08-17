ГБР начало уголовное производство по статье "нарушение правил полетов" после крушения военного вертолета на Львовщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бюро.

По предварительной информации ведомства, во время планового полета вертолет Ми-2 после успешного взлета поднялся на высоту около 4-5 метров, после чего упал на бок. На борту воздушного судна находились два члена экипажа - они не получили повреждений, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

В ГБР отметили, что вертолет в результате падения поврежден, однако взрыва не произошло.

"Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия, причины аварии выясняются", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу или другие тяжкие последствия. В случае доказательства вины, военнослужащим грозит лишение свободы сроком от 5 до 15 лет.

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