Глава Еврокомисси Юнкер был госпитализирован во время своего отпуска - его готовят к операции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба Еврокомиссии.

Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он был доставлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря).

Жан-Клод Юнкер взглавляет Европейскую комиссию с 2014 года. 31 октября 2019 года заершается срок его избрания, и его сменит на следующие пять лет Урсула фон дер Ляйен из Германии. Юнкер упоминал о своем намерении отойти от политики.

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