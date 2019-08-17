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17.08.19 22:33

Грузия подписывает с "главным стратегическим партнером" США соглашение о военном сотрудничестве

Грузия и США в ближайшие дни подпишут соглашение о сотрудничестве в военной сфере на три года, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория.

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Заявление министра распространила пресс-служба Минобороны Грузии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Уже через несколько дней у нас будет возможность подписать с нашим главным стратегическим партнером, с США соглашение о трехлетнем сотрудничестве", - заявил министр в субботу после встречи с новым военным атташе США в Грузии полковником Стефани Бегли.

По заявлению Изория, сотрудничество с США направлено на "усиление оборонных возможностей Грузии, повышение военной и боевой готовности и содействие тем процессам, которые должны ускорить интеграцию Грузии в НАТО".

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