Мы направили поставщику претензию, - Минобороны о расследовании ГБР о покупке некачественных котлов для приготовления пищи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Минобороны относительно информации, обнародованной ГБР, по закупкам некачественного оборудования для военных частей, а именно котлов электрических для варки пищи.

В Минобороны рассказали, что по результатам торгов 26 июня подписали с победителем тендера договоры.

"В начале июля во время поставки оборудования в одну из воинских частей, командир части подписал акты приема оборудования. 16 июля Департаментом госзакупок инициировано проведение дополнительной проверки оборудования на полное соответствие техническим требованиям заказчика с целью недопущения поставки недоброкачественного оборудования", - указали в оборонном ведомстве.

Как указано, после проведения проверки в конце июля, командиром воинской части направлено письмо на Департамент госзакупок с просьбой аннулировать акты приема оборудования и назначитьслужебное расследование по этому поводу в военной части.

"В свою очередь 12 августа Департаментом направлено поставщику претензию о взыскании штрафных санкций на общую сумму 1,2 миллиона грн за поставку некачественного оборудования, в соответствии с условиями договора", - отметили в Минобороны.

"На момент распространения информации в СМИ, Министерство обороны не осуществляло никакой оплаты за указанное оборудование и ведет претензионную работу с поставщиком. Стоит отметить, что инициатором проведения проверки качества указанного оборудования было именно Министерство обороны Украины. Министерство обороны Украины предоставляет полную поддержку правоохранительным органам в проведении следствия", - добавили в ведомстве.

Напомним, ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны. ФОТОрепортаж