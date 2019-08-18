В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Главкому рассказал представитель президента в правительстве, новоизбранный народный депутат Андрей Герус.
"В партии Слуга народа есть не менее 10 желающих работать в этом комитете. Есть достаточно грамотных людей, имеющих опыт работы в энергетике, поэтому, думаю, комитет быстро и эффективно заработает", — отметил Герус.
По его словам, новый комитет по вопросам энергетики, кроме своих вопросов, вероятно будет заниматься еще и определенными вопросами жилищно-коммунальной сферы.