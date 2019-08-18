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18.08.19 09:30

Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, - МВД

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей председателя Житомирского городского совета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

полиция

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (МВД), передает Цензор.НЕТ.

"Одному из заместителей Житомирского городского председателя сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время досудебного расследования полицейские установили, что на должности начальника одного из управлений горсовета и распорядителем бюджетных средств, чиновник заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер.

В Национальной полиции Украины сообщили, что предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников.

"Таким образом, чиновница при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тыс. грн", - отметили в Нацполиции.

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Правоохранители сообщили зампредседателя о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 грн до 750 грн необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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