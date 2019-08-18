"Слуга народа" Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: "ОП не имеет отношения к бюджету"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно 10,1 млрд гривен, выделенных на региональные проекты по программам Государственного фонда регионального развития (ГФРР. - Ред.) и социально-экономического развития регионов. 10 июля, то есть накануне внеочередных парламентских выборов, правительство выделило средства местным общинам на различные проекты. Были среди них: фонтаны, стадионы, реконструкция площадей и майданов, утепление школ, ремонт крыш в больницах и детсадах и тому подобное. Конечно, это были пиарные деньги, которые должны были добавить голосов политическому проекту премьера Гройсмана. Ведь в течение года на ГФРР, например, выделялись копейки. А здесь перед выборами - рррраз - и 7,6 млрд. Круто! Местные общины бросились реализовывать эту манну небесную и покупать Гренландию. Шучу. Договариваться с подрядчиками. Перебило эту "малину" письмо из Офиса Президента. Мол, не все те проекты нужны. Поэтому не торопитесь", - рассказала она.

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"Собственно, частично согласна. Например, в Иванкове 7 млн гривен выделены на стадион. Ничего не имею против стадионов, и Иванковская больница нуждается в аппарат КТ. Больные (а в Иванкове распространены, прежде всего, онкозаболевания), вынуждены ездить на обследование в Киев. В Иванковском районе также есть потребность в полном аудите земель, который тоже должен проводиться за какие-то деньги. Но это никому не интересно, особенно в Кабмине. Там как раз тысячи гектаров обрабатываются бесплатно людьми, приближенными к нынешнему руководству Правительством. Почему же так форсируется вопрос быстрого выделения средств? Не потому ли, что кроме пиара, была еще хорошо отлаженная система откатов на реализации проектов местного значения? С каждой сотни бюджетных гривен, как минимум, 20% - откат. Посчитали, сколько это будет с 10 млрд? С другой стороны, часть из этих средств действительно была направлена на нужные вещи: утепление школ, садов и больниц к зиме, реконструкция крыш и тому подобное. Также странным кажется письмо из Офиса президента, который по закону не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам. Чтобы было честно, надеюсь, новый Кабмин не будет останавливать социально важные проекты, без которых, например, нельзя входить в зиму. А другие - стадионы, площади и лавочки - тщательно проверит", - резюмировала она.





