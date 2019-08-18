Часть жертв пожара в одесской гостинице уже опознали, - судмедэксперт

Об этом в Facebook сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, собранные в ходе вскрытий образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях.

"Искренне благодарен коллегам – врачам, медрегистраторам и медицинским сёстрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз – за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу", – заявил Яворский.

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Эксперт опасается, что расследование трагедии может забуксовать, а обвинять в этом будут специалистов судмедэкспертизы.

"Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов. С интересом буду ожидать этих рассуждений: фантазия обвинителей ещё никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-нибудь новенькое", – заключил он.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.