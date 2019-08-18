Пограничники с применением оружия остановили внедорожник, прорывавшийся в сторону границы с Румынией: один человек ранен, - Госпогранслужба

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 августа, около 3 часов ночи пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружил движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепот", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вначале пограничники потребовали остановиться, но водитель транспортного средства продолжил движение, при этом направил автомобиль на пограничный наряд. Военнослужащие для предотвращения противоправных действий совершили несколько выстрелов в воздух, однако это не остановило правонарушителя.

"После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту пограничники сообщили в Национальную полицию, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы.

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Кроме того, глава Госпогранслужбы назначил служебное расследование. Руководитель ведомства лично выбыл на участок Черновицкого пограничного отряда.

В настоящее время проводятся следственные действия.