Могла бы быть больше, но мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку, - Разумков о зарплате в Верховной Раде

Зарплата спикера в украинском парламенте нового созыва составит около 50 тыс. грн в месяц, заявил в интервью НВ глава получившей большинство на выборах в Верховную Раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.



"Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36−37 тыс. грн, с доплатами – до 50 тыс. грн. Это справедливо?" – спросила журналистка.

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"Если честно, то нет, она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов: достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж… За 40 тыс. грн не купишь 600-й Mercedes, но жить можно вполне достойно. Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", – ответил Разумков.



На вопрос, сколько составит зарплата спикера Рады, он сказал: "Не интересовался, но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса".



"И переписали его на жену?" – переспросила журналистка.

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"И переписал на жену, но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", – заявил глава партии "Слуга народа".