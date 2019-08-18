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18.08.19 11:33

"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

"Главный энергетик" команды Зеленского, представитель президента в Кабинете министров, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус рассказал, что нового они готовят на рынке энергетики

"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

По словам Геруса, команда президента собирается менять некоторые законы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и закон о НКРЭКУ", - заявил "главный энергетик" Зеленского.

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Герус отмечает, что в целом новую модель энергорынка, которую запустили 1 июля этого года, они останавливать не будут.

"Это вопрос не остановки, а изменения модели ... Когда часто меняется модель рынка, то это не очень хорошо. Поэтому анализируем, как в рамках ныне действующей модели ввести такие изменения, чтобы рынок мог работать в интересах украинских потребителей. Но есть разные мнения, это предмет дискуссии", - отметил представитель президента в правительстве. 

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