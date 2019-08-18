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18.08.19 11:52

При прыжке с роупджампа у двоих спортсменов в "Буковеле" оборвалась веревка, один из них - в реанимации

На курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области травмировались двое отдыхающих, которые занимались экстремальным видом спорта – роупджампингом.

больница

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 августа. Спортсмены - жители Львовской области. Одному из них 26 лет, другому - 31 год.

Мужчины рухнули на пешеходную дорожку.

Как сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, один человек сейчас в Яремчанской Центральной городской больнице, второй - в реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы.

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