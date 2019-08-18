Мужчина в Черновцах до смерти забил сожительницу, ему грозит 10 лет тюрьмы

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Черновицкой области.

"Выехав на сообщение о задымлении в одном из домов спального района города Черновцы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции обнаружила в квартире тело мертвой 32-летней женщины. Кроме умершей, в доме находился ее сожитель", - сказано в сообщении.

Мужчина не мог объяснить полицейским обстоятельства смерти женщины.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что она умерла от множественных телесных повреждений. По версии следователей, женщину избил ее 42-летний сожитель.

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Черновчанина арестовали. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил подозреваемого под стражу, ему грозит до 10 лет за решеткой.