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18.08.19 12:05

Мужчина в Черновцах до смерти забил сожительницу, ему грозит 10 лет тюрьмы

Полиция Черновцов задержала мужчину, избившего сожительницу до смерти.

насилие

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Черновицкой области.

"Выехав на сообщение о задымлении в одном из домов спального района города Черновцы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции обнаружила в квартире тело мертвой 32-летней женщины. Кроме умершей, в доме находился ее сожитель", - сказано в сообщении.

Мужчина не мог объяснить полицейским обстоятельства смерти женщины.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что она умерла от множественных телесных повреждений. По версии следователей, женщину избил ее 42-летний сожитель.

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Черновчанина арестовали. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил подозреваемого под стражу, ему грозит до 10 лет за решеткой.

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