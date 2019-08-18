Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "НВ".

На вопрос журналиста, какие три завершенные реформы он хотел бы видеть итогом своей работы в парламенте, Разумков ответил: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".

Он также добавил, что во многих вопросах не поддерживает Ульяну Супрун, но выделяет в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов.

"А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы", – подытожил Разумков.

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