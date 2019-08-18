Адвокат Матяш о содержании Гримчака в СИЗО: "Это является фактически похищением человека"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявила адвокат Гримчака Татьяна Матяш.

"Мы считаем, что это вообще безосновательное обвинение, поскольку из подозрения я не знаю, каким образом судья установила что они обоснованно подозреваются. В подозрении не указана сумма причиненного ущерба, таким образом не известно - возможно это первая часть 190-й, возможно нет, поскольку нет потерпевшего и нет ущерба. Каким образом выбирали меру пресечения и из чего исходили, назначая сумму залога, вообще не понятно. То есть подозрение является вообще некорректным, неправильным и не может быть признано судом как достаточное основание подозревать лицо", - сказала она.

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Матяш также отметила, что на сегодняшний день вступило в силу и действует лишь одно постановление - об избрании меры пресечения Гримчаку Юрию Михайловичу, "то есть не тому лицу, которое она защищает".

"В СИЗО содержится Гримчак Юрий Николаевич. Постановление об исправлении ошибки не вступило в силу. Она вступит в силу только после того, как мы его обжалуем, поскольку мы считаем, что это не постановление об исправлении ошибки, а фактически новое постановление... То есть они избрали меру пресечения другому человеку а не тому, который указан в ходатайстве. Это уже является нарушением самостоятельным", - добавила она.

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По словам Матяш, она требовала выпустить Гримчака из СИЗО, поскольку "это уже является незаконным содержанием под стражей, даже можно сказать - фактически похищением человека".

"На что они мне сказали, поскольку один человек родился в одном месте и в один день, то они считают что это тот же человек. Они его выпускать не будут... и сказали обращаться в суд", - резюмировала она.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.