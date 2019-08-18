Разумков: Быстро закончить войну на Донбассе не получится

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью НВ заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который вероятнее всего станет спикером Верховной Рады.

"Конечно, от нас (нового парламента. - Ред.) будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что быстро завершить ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - отметил Разумков.

Говоря о повестке дня будущего парламента в первые месяцы его работы и приоритетных законопроектах, он отметил, что страна сейчас в такой ситуации, что любой сектор является приоритетным.

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На просьбу журналиста конкретизировать, какие непопулярные вопросы новоизбранные депутаты готовы решать в первую очередь, председатель партии назвал рынок земли.

"Рынок земли, конечно, спорный вопрос. Его решение, с одной стороны, может снизить поддержку, но, думаю, нам удастся решить его так, что это сыграет нам в плюс", - сказал Разумков, однако отказался говорить о конкретных законопроектах "до окончания их анализа и начала слушаний".

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